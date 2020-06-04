【瑞通推介】中海油除淨　輪證攻略

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者對美國重啟經濟的進展樂觀，加上就業市場未如預期般惡劣，道指隔晚收報26,269點，升527點或2.1%。

恒指周三(3日)收報24,325點，升329點或1.4%，連升3個交易日，收復5月22日大跌市的失地。周四(4日)早段高開逾300點，重上24,600點，其後升幅大幅收窄至幾十點，於24,400點之下爭持。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流入133萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.3億元，反映資金對後市各有看法。周三其牛證街貨重貨區為收回價22,500至22,599點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

新經濟股繼續是市場焦點，美團點評周三強勢破頂，曾飆9.25%，高見160.7元續刷新歷史新高，最終收報155.3元，漲5.57%，市值突破9,000億元，14日RSI處超買水平。周四早段再創新高，最多漲逾半成至164元，其後股價於160元水平徘徊。周三錄3.72億元北水淨流出該股。輪證資金流方面，周三有135萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有超過3,000萬元淨流入。

大市氣氛好轉，配合市場憧憬更多中概股來港上市，香港交易所周三再創近年高位，高見294.4元，收市報292.4元，升1.53%。其50天平均線升穿250天線，形成終極黃金交叉，14日RSI亦已升至70以上的超買水平。周四早段做好，高位突破295元，但其後倒跌。該股周三錄3.45億元北水淨流入。輪證資金流方面，周三有超過2,400萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有526萬元淨流入。

阿里巴巴旗下「天貓618」購物節銷售報捷，加上中概股回歸掀熱潮，帶動阿里周三追落後，以近全日高位209.6元收市，急漲4.8%，收復10天和100天線。周三收市後富時公布指數季度檢討，富時中國50指數將納入阿里巴巴。周四早段繼續上揚，一度升逾1%，重上213元，其後徘徊在約210元水平。超過3,300萬元在周三淨流出其好倉，淡倉同日則有963萬元淨流入。

消息指沙地阿拉伯和俄羅斯已經就延長減產1個月達成共識，加上市場對全球重啟經濟感樂觀，國際油價隔晚上漲。周三抽升4.6%至9.55元收市的中國海洋石油，周四除淨，股價高開逾3%於9.4元，其後一度倒跌，曾失守9元。周三有155萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有85萬元淨流出。

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