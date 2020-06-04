【瑞通推介】中海油除淨　輪證攻略

2020年06月04日 13:16
  • 東網電視
    更多新聞短片
    (中新社圖片)
    瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者對美國重啟經濟的進展樂觀，加上就業市場未如預期般惡劣，道指隔晚收報26,269點，升527點或2.1%。
    恒指周三(3日)收報24,325點，升329點或1.4%，連升3個交易日，收復5月22日大跌市的失地。周四(4日)早段高開逾300點，重上24,600點，其後升幅大幅收窄至幾十點，於24,400點之下爭持。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流入133萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.3億元，反映資金對後市各有看法。周三其牛證街貨重貨區為收回價22,500至22,599點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。
    新經濟股繼續是市場焦點，美團點評周三強勢破頂，曾飆9.25%，高見160.7元續刷新歷史新高，最終收報155.3元，漲5.57%，市值突破9,000億元，14日RSI處超買水平。周四早段再創新高，最多漲逾半成至164元，其後股價於160元水平徘徊。周三錄3.72億元北水淨流出該股。輪證資金流方面，周三有135萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有超過3,000萬元淨流入。
    大市氣氛好轉，配合市場憧憬更多中概股來港上市，香港交易所周三再創近年高位，高見294.4元，收市報292.4元，升1.53%。其50天平均線升穿250天線，形成終極黃金交叉，14日RSI亦已升至70以上的超買水平。周四早段做好，高位突破295元，但其後倒跌。該股周三錄3.45億元北水淨流入。輪證資金流方面，周三有超過2,400萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有526萬元淨流入。
    阿里巴巴旗下「天貓618」購物節銷售報捷，加上中概股回歸掀熱潮，帶動阿里周三追落後，以近全日高位209.6元收市，急漲4.8%，收復10天和100天線。周三收市後富時公布指數季度檢討，富時中國50指數將納入阿里巴巴。周四早段繼續上揚，一度升逾1%，重上213元，其後徘徊在約210元水平。超過3,300萬元在周三淨流出其好倉，淡倉同日則有963萬元淨流入。
    消息指沙地阿拉伯和俄羅斯已經就延長減產1個月達成共識，加上市場對全球重啟經濟感樂觀，國際油價隔晚上漲。周三抽升4.6%至9.55元收市的中國海洋石油，周四除淨，股價高開逾3%於9.4元，其後一度倒跌，曾失守9元。周三有155萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有85萬元淨流出。
    瑞通相關認股證之選擇：
    美團輕微價外、中年期購證(12677)，行使價175.5元，2021年1月到期，實際槓桿4.2倍。價外、中短期沽證(12667)，行使價122.98元，2020年11月到期，實際槓桿5倍。
    港交所輕微價外、中年期購證(28464)，行使價320元，2020年12月到期，實際槓桿7.7倍。輕微價外、短期沽證(20438)，行使價268.8元，2020年7月到期，實際槓桿13.5倍。
    阿里輕微價外、中短期購證(23626)，行使價238.8元，2020年11月到期，實際槓桿7.6倍。輕微價外、中短期沽證(22404)，行使價198.88元，2020年10月到期，實際槓桿5.6倍。
    中海油輕微價外、中年期購證(26018)，行使價10.18元，2020年12月到期，實際槓桿5.2倍。輕微價外、中年期沽證(24073)，行使價8.5元，2020年12月到期，實際槓桿3.4倍。
    騰訊輕微價外、中短期購證(26703)，行使價475.95元，2020年9月到期，實際槓桿9.8倍。輕微價外、中短期沽證(26698)，行使價395.68元，2020年9月到期，實際槓桿8.4倍。
    瑞通相關牛熊證之選擇：
    恒指牛證(51420)，收回價23,010點，槓桿比率17.7倍。熊證(56005)，收回價24,990點，槓桿比率27.1倍。
    美團全場最貼牛證(51207)，收回價138.899元，槓桿比率6.4倍。熊證(51206)，收回價169.9元，槓桿比率12倍。
    港交所牛證(51199)，收回價264.8元，槓桿比率9.5倍。熊證(59620)，收回價323.8元，槓桿比率8.3倍。
    阿里牛證(50806)，收回價198.19元，槓桿比率13.7倍。熊證(59432)，收回價219.9元，槓桿比率14.3倍。
    中海油全場最貼牛證(56102)，收回價8.28元，槓桿比率7.8倍。全場最貼熊證(59911)，收回價9.78元，槓桿比率8.5倍。
    免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
    －－－－－
    Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！
    請即致電：5133 0626
    https://wa.me/85251330626
    【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！