賣樓移民！藍天海岸特色戶減價近6%易主

中原王梓岐表示，東涌區二手交投氣氛持續向好，6月首3日已錄得6宗成交。其中藍天海岸5座頂層一房單位，實用面積388方呎，附連天台，享開揚翠綠山景，原業主一直自住，由於準備移民，所以賣樓，日前以620萬港元放盤，開價與標準一房單位做價相若，開價吸引，故火速吸引買家洽購，放盤翌日便以583萬元易主，呎價15,026元，減價37萬或5.9%。

據了解，原業主於2014年12月以470萬元買入，持貨5年多，帳面獲利約113萬元或24%。新買家為退休人士，原居於外區，心儀東涌區之度假式居住環境，同時有鐵路接通，交通方便，決定換樓遷入，睇樓1個月，遂以「一筆過」方式入市。

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