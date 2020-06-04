新冠肺炎：惠譽指全球量寬規模超金融海嘯

國際評級公司惠譽指出，針對新冠肺炎疫情的宏觀政策放鬆反應已達到前所未有的水平。惠譽的《全球經濟展望》涵蓋「惠譽20」國家的直接財政刺激措施總計達5萬億美元(約39萬億港元)，佔2019年國內生產總值(GDP)的7%。

惠譽董事Marina Stefani指出，迄今為止宣布的寬鬆政策規模可能會進一步增加，遠遠大於全球金融海嘯後的規模，當時發達經濟體的寬鬆幅度約為GDP的3至4%。大規模的寬鬆政策無疑將有助於危機後經濟復甦的步伐。

各大中央銀行的反應也同樣令人印象深刻。預計新的量化寬鬆(QE)資產購買將達到美國GDP的20%，英國和加拿大的9%，以及歐元區的7%以上，再加上各種各樣的新信貸額度。歐洲央行還可以進一步增加其債券購買計劃。

然而，各國應對危機的反應卻非常不平衡，惠譽20國中的發達市場國家將在總體財政支持措施(包括擔保和準貨幣政策)中總計支出7.6萬億美元(佔2019年GDP的11%)，而新興市場經濟體宣布的規模則約1.2萬億美元(佔2019年GDP的1.8%)。

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