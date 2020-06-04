金管局夥銀行為應屆大學畢業生提供300個短期職位

金融管理局周四(4日)宣布，將與銀行業界合作，推出「銀行業人才起動計劃」，為應屆本地大學本科畢業生提供約300個為期6個月的工作機會。計劃於6月中起接受報名，獲聘的畢業生9月開始工作，月薪為12,000元。為鼓勵業界參與計劃，金管局會資助其中最多一半的薪金。

此外，金管局會於計劃期間安排及資助受聘的畢業生接受專業培訓，例如讓這批職場新人參加金融相關的講座，以及一些專業培訓課程。局方期望相關安排，能夠幫助畢業生增進銀行業的專業知識，為將來投身金融業時作更好的準備。

金管局總裁余偉文於《匯思》指出，由於疫情的緣故，今年應屆畢業生「搵工」殊不容易。面對經濟逆境，不少公司都表示今年將暫停招聘甚至裁員。然而，疫情總有過去的一天，當經濟復甦時，金融業對人才的需求仍然殷切。但不少年輕人可能會因為這次疫情，失去加入職場爭取工作經驗的機會。宏觀而言，香港經濟以人才為本，需要確保人才的培育不會因經濟起伏而有所耽誤，以免香港的長遠經濟發展受到拖累。

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