【專家樓評】陳永傑：美國經濟惡劣　料持續低息

美國繼首季經濟負增長4.8%之後，再公布4月份失業率14.7%，仍未完全反映新冠肺炎的全部殺傷力。美國財長姆紐欽表示，美國失業率會進一步惡化至25%，達到大蕭條期的高位。以此形勢預計，美國唯有以無限量寬及超低息應對，有聯繫匯率制度的香港息率當然跟隨。

美國1933年大蕭條時期的失業率為24.9%，假如未來失業率升至25%，將打破過往紀錄，反映美國經濟處境惡劣。

美國會否施行負利率，暫時難以估計，但可以肯定超低息會持續一段不短的時日，因為美國需要休養生息才可回復昔日狀態。不過，超低息卻有助本港具實力的置業人士及業主供樓，以超低息支付按揭，輕鬆自在。

筆者相信未來兩三年，美國會維持超低息或低息環境，本港業主毋須太擔心按揭息口爆升的威脅。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑

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