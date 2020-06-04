OMA by the Sea頂層售2558萬 呎價撲兩萬雙破頂
2020年06月04日 15:59
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OMA by the Sea同類頂層特色單位
特色單位有價有市。永泰地產(00369)旗下屯門OMA by the Sea，剛以招標形式售出海景頂層特色戶，成交金額2,558萬元，呎價19,860元，再創項目售價及呎價新高紀錄。永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖稱，上述單位為第1座17樓A1室，屬四房連套房設計，實用面積1,288方呎，客飯廳連接平台，並設有樓梯直達面積1,288方呎私人天台。
整項目僅設5伙連私人天台及樓梯的頂層特色戶，間隔三房或四房設計，實用面積1,194至1,428方呎。項目至今累售292伙，售出單位類型多元化，包括開放式至四房戶不等。由於反應持續熱烈，短期銷售目標已達，發展商正考慮短期內削減優惠。
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