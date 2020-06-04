OMA by the Sea頂層售2558萬　呎價撲兩萬雙破頂

整項目僅設5伙連私人天台及樓梯的頂層特色戶，間隔三房或四房設計，實用面積1,194至1,428方呎。項目至今累售292伙，售出單位類型多元化，包括開放式至四房戶不等。由於反應持續熱烈，短期銷售目標已達，發展商正考慮短期內削減優惠。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626