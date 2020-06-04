【市後重點睇】金價重上千七關　油價跌1%

美匯指數企97.6，離岸人民幣(CNH)企7.1264，港匯高見7.7503上落，美元兌日圓處109.1，歐元及英鎊回軟，分別報1.1205及1.2506。金價處1,704美元。國際油價跌逾1%，布油跌至39.22美元，紐油處36.61美元。道指期貨跌66點。

●市後關注點

-17:00 歐元區4月零售銷售

-19:45 歐洲央行議息

-20:30 美國4月貿易赤字、美國首季非農業生產力、美國上周首次申領失業救濟人數

-萬科折讓4.7%配股，淨籌78.65億元。

●亞洲股市：日股收升81點，澳股漲0.8%。

●新冠肺炎：

-馬來西亞4月出口暴跌24%，創十年最大跌幅。

-澳洲4月零售大跌17.7%，史上最慘。

-南韓4月經常帳出現逆差，一年來首次。

-IDC料上半年智能手機出貨降18%，5G成復甦關鍵。

-日本抗疫援助措施遭受抨擊。

-電影院商AMC警告，營運能力受威脅。

-英國5月汽車銷量按年大跌近九成。

●新股專輯：渤海銀行傳下周進行上市聆訊，集資156億。

●瑞銀：料次季內地汽車銷量將錄得按年升幅。

●禹洲地產：今年銷售目標維持1,000億人民幣。

●港版國安法：傳有企業擬將部分財資管理業務遷出香港。

●聯匯之父祈連活：聯匯制度是最佳及最適合香港。

●【全球攬炒】疫情拖累，逾200家日本企業破產！

●惠譽指全球量寬規模超金融海嘯。

●特朗普：注意9月、10月、11月，明年將是美好的一年。

●今年6家網貸平台退市，未償款涉逾20億人幣。

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