【市後重點睇】金價重上千七關 油價跌1%
2020年06月04日 16:15
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美匯指數企97.6，離岸人民幣(CNH)企7.1264，港匯高見7.7503上落，美元兌日圓處109.1，歐元及英鎊回軟，分別報1.1205及1.2506。金價處1,704美元。國際油價跌逾1%，布油跌至39.22美元，紐油處36.61美元。道指期貨跌66點。
●市後關注點
-17:00 歐元區4月零售銷售
-19:45 歐洲央行議息
-20:30 美國4月貿易赤字、美國首季非農業生產力、美國上周首次申領失業救濟人數
●恒生指數收報24,366點，升40點或0.17%，主板成交1,254億港元。滙豐控股升1.8%，美團點評再創新高，收報164.2元，升5.7%。「地攤經濟」概念股五菱汽車連日炒上，收報0.5元，飆63.9%。https://bit.ly/3cyrhTv
-萬科折讓4.7%配股，淨籌78.65億元。
●A股快報：滬綜指收跌4點，「地攤經濟」概念強勢。https://bit.ly/2Xt2Ylz
●亞洲股市：日股收升81點，澳股漲0.8%。
●香港局勢不穩！「上車」細單位租金回報率跌至歷史新低。https://bit.ly/376gYoI
●【深度解構】港股「水頭」充足，個股抽水潮一觸即發？https://bit.ly/3eMRU8H
●新冠肺炎：
-馬來西亞4月出口暴跌24%，創十年最大跌幅。
-澳洲4月零售大跌17.7%，史上最慘。
-南韓4月經常帳出現逆差，一年來首次。
-IDC料上半年智能手機出貨降18%，5G成復甦關鍵。
-日本抗疫援助措施遭受抨擊。
-電影院商AMC警告，營運能力受威脅。
-英國5月汽車銷量按年大跌近九成。
●新股專輯：渤海銀行傳下周進行上市聆訊，集資156億。
●瑞銀：料次季內地汽車銷量將錄得按年升幅。
●禹洲地產：今年銷售目標維持1,000億人民幣。
●港版國安法：傳有企業擬將部分財資管理業務遷出香港。
●聯匯之父祈連活：聯匯制度是最佳及最適合香港。
●【全球攬炒】疫情拖累，逾200家日本企業破產！
●惠譽指全球量寬規模超金融海嘯。
●特朗普：注意9月、10月、11月，明年將是美好的一年。
●今年6家網貸平台退市，未償款涉逾20億人幣。
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