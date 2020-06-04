【fb直播】港股強勢四連升 追貨諗得過？
2020年06月04日 16:21
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港股周四(4日)表現反覆靠穩，高開318點後無以為繼，其後表現反覆，最終升41點，收報24,366點。港股已經連升4日，但升幅就愈縮愈窄，係彈完抑或抖一抖可以再上？有咩因素要繼續留意？
雖然港股表現反覆，但個別科網股仍然強勢，美團點評(03690)即市再破頂，強勢股真係唔怕高追？抑或放眼其他科網股更加值博？
美國運輸部宣布於6月中禁止內地航空公司客機前往美國，中資航空股就個別發展，短線板塊博唔過？就算想博疫情轉好兼經濟復甦都係睇其他板塊？
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