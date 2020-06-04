【fb直播】港股強勢四連升　追貨諗得過？

港股周四(4日)表現反覆靠穩，高開318點後無以為繼，其後表現反覆，最終升41點，收報24,366點。港股已經連升4日，但升幅就愈縮愈窄，係彈完抑或抖一抖可以再上？有咩因素要繼續留意？

美國運輸部宣布於6月中禁止內地航空公司客機前往美國，中資航空股就個別發展，短線板塊博唔過？就算想博疫情轉好兼經濟復甦都係睇其他板塊？

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