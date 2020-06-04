加強融資渠道！內地新三板轉板制正式出爐

中國證監會周三(3日)發布新三板轉板上市的指導意見，明確對轉板上市的範圍、條件、程序、保薦要求、股份限售等事項作出原則性規定，並自公布日起實施，此舉意味新三板轉板制度正式出爐。

下一步中證監將組織上海證券交易所、深圳證券交易所、營運新三板的全國中小企業股份轉讓系統公司、中國結算公司等做好轉板上市各項準備工作，並根據試行情況，評估完善有關制度安排。據內媒指出，上交所及深交所均指，將全力支持轉板上市相關制度建設。

全國股轉公司表示，作為全面深化新三板改革的核心措施之一，建立轉板上市制度，允許「精選層」掛牌公司直接轉板上市，有助加強多層次資本市場聯繫，拓寬掛牌公司上市渠道、激活新三板市場，增強金融服務實體經濟能力。

目前，全國股轉公司正在穩步推進「精選層」落地工作，截至周二(2日)，已受理47家企業公開發行股票並在「精選層」掛牌的申請；市場合格投資者已逾100萬戶，多家公募基金向中證監申請設立新三板基金產品，其中6隻公募產品已獲批設立。

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