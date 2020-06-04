施壓減價？LVMH停吸Tiffany股份

就收購美國珠寶品牌蒂芙尼(Tiffany)的交易，可能因疫情和美國社會動盪而出現變數的揣測，全球最大奢侈品集團LVMH周四(4日)發表聲明，稱董事局周二(2日)開會檢討交易協議，但公司正集中應對疫情及其影響，故決定不考慮在市場上掃入Tiffany股份。

之前有報道指，LVMH希望重新談判收購條款，並正尋求方法壓低每股135美元的收購價。

Tiffany股價周二瀉8.93%後，周三(3日)再挫2.38%至114.24美元。瑞信估計，一旦交易告吹，Tiffany只值介乎60至75美元。

LVMH股價周四早段報391.55歐元，跌0.48%。

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