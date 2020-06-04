【全球經貿戰】港府唱好維穩經濟　數據能否反映實情？

受到中美貿易戰以及美國可能取消對香港的特殊待遇負面氣氛影響，不論工商界、金融界以至眾多投資者均對香港的營商以至投資環境感到憂慮，雖然近日香港官員分別站出來唱好，更運用各方數據以穩定民心，但數據是否能反映實情？則有待商榷。

首先，貿發局環球市場助理首席經濟師陳永健日前指出，以貨品貿易額來看，取消香港特殊關稅地位對港影響不大。2019年香港境內生產出口至美國的產品僅約4.7億美元(約36.76億港元)，只佔香港整體出口額的0.1%。

不過，按統計處資料，去年香港對美國的整體出口貨值約3,040億港元，佔比是7.6%。3,040億元是計及港貨和經香港轉口至美國的數據，所以若單以港貨約36.76億元出口計算，則有點以偏概全，未能完全反映廠商的經營困難。

香港受政治風波困擾近一年，市場對港元信心明顯減弱。但財政司司長陳茂波指：「金融管理局、銀行界和私人資產管理界別均表示，看不到有顯著資金外流情況。」根據香港金融管理局今年4月份數據，港元存款按年減少792億元或1.1%，至6.91萬億元，同月美元存款按年則升3.2%，至5.21萬億港元，帶動整體外幣存款總額漲3.3%，反映沽港元、轉外幣的需求有增加趨勢。

此外，金管局總裁余偉文日前撰文指，香港銀行體系資本雄厚，不少金融數據在國際上處於非常穩健水平。不過，據局方最新數據，今年首季的銀行總資本比率及資產質素均有轉差迹象，其中3月底的呆壞帳比率，較去年底上升0.05個百分點，至0.62%。分析認為，次季銀行業續受疫情打擊，表現恐進一步惡化。

余偉文亦撰文指，香港金融市場仍展現強勁的韌力，其中滬港通的交投量翻了一倍，債券通的成交更翻了兩倍，說明香港仍然是國際投資者投資內地金融市場的首選。

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