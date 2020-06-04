香港局勢不穩！散戶對黃金需求增　機構推投資產品

中美緊張局勢持續，美國聯儲局實施無上限的量化寬鬆(QE)勢頭等，均觸發市場投資者的避險情緒升溫。南方東英銷售及產品策略部總監王卓峯表示，儘管全球股市自3月份以來漸見回穩，但黃金吸引力不減，例如黃金交易所買賣基金(ETF)第2季至今繼續錄得巨額流入，目前香港零售投資者對黃金投資產品也不斷上升，足見金價中長期走勢獲市場看好。

在現時市面上在港銷售的黃金投資產品之中，追蹤金價的ETF流通性高，且可隨時套現，但兌換實金的門檻較高；黃金期貨買賣則可能涉及高槓桿風險，因此整體上仍有缺口。

該產品主要通過投資在紐約商品交易所(COMEX)交易的有效黃金期貨活躍合約，每手交易數額為100個單位。在現時動盪市場環境下，該產品仍能吸引500萬美元(近約4,000萬港元)的初始投資。

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