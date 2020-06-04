全球經貿戰：中方私營機構料仍需採購美大豆

財經媒體彭博報道，根據一個有影響力的中國農業顧問公司稱，儘管中美雙邊緊張局勢加劇，但中國的商業大豆進口商很可能會繼續從美國採購，以彌補今年晚些時候的短缺。

據上海匯易公司稱，鑑於生豬養殖料將回升，且作為動物飼料的豆粕需求將增長，壓榨廠尚未買足大豆。

市場日益關注中美關係惡化，商業進口商的採購或可提供了緩釋。從新冠病毒的起源到港區國安法，中美兩國一直交惡，根據消息人士透露，中方已指示國有農產品商貿公司暫停包括大豆在內的部分美國農產品的進口。

不過，商業採購不受限制，壓榨廠在明年第4季和明年前兩個月需要更多的大豆，這通常是美國銷售的高峰時間。

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