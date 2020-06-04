新盤UPDATES：下季登場項目率先落實命名

上半年快將過去，發展商急不及待籌備下半年推盤大計。不少有機會下季登場項目，已率先落實命名，料快將啟動軟銷吸客。

●信置馬鞍山項目命名Silversands 料下季推售

發展商推盤態度積極，多個有機會下季推售項目已率先落實命名。地政總署資料顯示，信和置業（00083）旗下馬鞍山耀沙路8號項目，已命名為Silversands，樓盤提供160伙，位處臨海地段，前臨海星灣沙灘，單位種類多元化，包括一至四房不等。同時，物業鄰近港鐵烏溪沙站，交通方便。

同時，恒基物業代理負責銷售的屯門青山公路青山灣段8號項目，第1期命名為帝御‧金灣，將建611個單位，預計關鍵日期為2022年4月底。

●上月申請預售樓花1628伙 涉及3個新盤

截至5月底，待批預售樓花同意書項目有26個，涉及共11,998伙，待批伙數為一年最多。

●5月三盤獲批預售樓花涉359伙 包括英皇屯門洋房項目

●OMA by the Sea頂層售2558萬 呎價撲兩萬雙破頂

特色單位有價有市。永泰地產（00369）旗下屯門OMA by the Sea，剛以招標形式售出海景頂層特色戶，成交金額2,558萬元，呎價19,860元，再創項目售價及呎價新高紀錄。永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖稱，上述單位為第1座17樓A1室，屬四房連套房設計，實用面積1,288方呎，客飯廳連接平台，並設有樓梯直達面積1,288方呎私人天台。

整項目僅設5伙連私 人天台及樓梯的頂層特色戶，間隔三房或四房設計，實用面積1,194 至1,428方呎。項目至今累售292伙，售出單位類型多元化，包括開放式至四房戶不等。由於反應持續熱烈，短期銷售目標已達，發展商正考慮短期內削減優惠。

●帝峯‧皇殿頂層特色戶曝光 料快將標售

發展商爭相推售各區特色單位。信和置業（00083）旗下西南九龍帝峯‧皇殿，早前已發出全新樓書，料短期以招標形式推售第6座75樓A室特色戶，最快下周開放現樓供有興趣人士預約參觀。該單位實用面積807方呎，平台面積594方呎，單位可享開揚維港海景。

事實上，近期特色戶承接力理想，同系馬鞍山銀湖‧天峰及沙田御龍山均剛沽清全數特色大宅。

●Wetland 2期第3輪銷售錄逾五千個認購登記

新盤認購反應保持踴躍。新鴻基地產（00016）的天水圍Wetland Seasons Park第2期，本周六（6月6日）推出209伙進行第3輪銷售，發展商今午截止接受認購，核數仍在進行中，初步點算錄得逾5,000份購樓意向登記，超額認購約23倍。

●大埔嘉熙兩房戶呎售逾2萬元

美聯高級區域營業董事余永泰表示，嘉華國際（00173）的大埔白石角嘉熙，9座高層E室兩房戶，可享吐露港景致，實用面積453方呎，以923.6萬元獲用家承接，呎價約20,388元。

●The Campton首錄交易告吹個案

據一手銷售資訊網資料，萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton，剛錄得首宗交易告吹個案。單位為15樓C室，實用面積477方呎，原本於5月27日以853.2萬元售出，呎價17,887元，惟已列明為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展。

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