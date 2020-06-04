「市值兩萬億美元」競賽！分析：微軟可憑疫情後來居上

蘋果公司(Apple Inc.)被指是最有望第一家成為市值2萬億美元的公司，然而，微軟的呼聲也跟隨其後，截至周三(3日)，兩家公司的最新市值都是1.41萬億美元。

外國媒體報道，富國銀行認為，微軟股價還有更大上升空間，因憑藉Azure雲計算業務的實力，這家科技公司市值可能會增長到2萬億美元以上。

該行分析師Philip Winslow認為，新冠肺炎「為整個雲計算產業創造了一個時代精神時刻」，最終全人類會接受這場運動，又預計微軟Azure將獲得不成比例的利益。

雖然微軟Azure並不是目前雲計算市場的領先者，但Philip Winslow認為，它的潛在增長速度和持續增長速度，都超過了最接近的超級競爭對手。

他又相信，微軟的雲計算地位將在未來3到5年內帶動雙位數的收入增長，支撐微軟「市值超過2萬億美元」。

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