樓價UPDATES：銀主盤蔓延至藍籌屋苑

藍籌屋苑都有銀主盤沽出，荔枝角美孚新邨三房同類單位剛售1,030萬港元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島5座中層A室，實用面積729方呎，套三房套加工人房間隔，望海景，獲租客以25,500元租入，實用呎租約35元，新租客為本區客。

●筲箕灣形薈1A座低層D室，實用面積約330方呎，開放式間隔，獲外區租客以月租15,500元承租，實用呎租約47元，業主於2016年9月份以約568.3萬元一手購入，租金回報約3.27厘。

●北角中心大廈B座高層3室，實用面積653方呎，三房間隔，享山景，以915萬元將單位易手，實用呎價14,012元，新買家屬於用家，睇樓超過半年才決定入市。

●北角柏蔚山目前有26個租盤，買房叫價由60,000元起，近日項目2座高層B室，實用面積1,014方呎，套四房間隔，享山景，以56,000元租出，實用呎租55.2元，原業主於2019年9月以4,397萬元買入，持貨半年，租金回報1.5厘。

●北角瓊峰園D座低層2室，實用面積1,313方呎，三房連工人房間隔，獲區外換樓客以約2,750萬元承接，實用呎價20,944元。

●北角俊文樓中層A室，實用面積333方呎，兩房間隔，望街景，獲區外首置上車客以540萬元承接，實用呎價16,216元，原業主於2012年1月購入上址投資用途，當時作價285萬元。

●西半山慧豪閣2座高層A室，實用面積611方呎，套三房間隔，業主以1,468萬元易手，實用呎價24,026元。

●大潭陽明山莊14座中層77室，實用面積約1,505方呎，套三房連工人套房間隔，望海景，近日以68,000元獲承租，實用呎租約45元，該盤現有52個放租單位，最低入場月租由50,000元起。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨7期萬事逹廣場9號低層A室銀主盤，實用面積約747方呎，三房兩廳間隔，近日以1,030萬元沽出，實用呎價約13,788元。

●荔枝角美孚新邨6月暫4宗成交，其中5期蘭秀道15號低層L室，實用面積440方呎，一房間隔，放盤叫價660萬元，議價後調減35萬元，成交價625萬元，實用呎價約14,205元，原業主於1997年8月斥資279萬元購入，升值逾1.2倍。

●長沙灣喜漾錄6月首宗買賣，單位為1座極高層E室，一房間隔，實用面積約397方呎，以710萬元放盤個半月後，獲區內客接洽，議價後減價40萬元，以約670萬元成交，實用呎價約16,877元。

●長沙灣碧海藍天5座中層D室，實用面積505方呎，兩房間隔，望內園景，最初開價900萬元，現以880萬元沽出，實用呎價17,426元。

●西南九龍匯璽1B座低層C室，實用面積360方呎，一房間隔，成交價838萬元，實用呎價約23,278元，原業主於2017年3月斥資約647.41萬元購得，是次轉手帳面獲利190.59萬元，升值近30%。

●西南九龍瓏璽6B座高層B室，兩房連套房間隔，實用面積約666方呎，以約33,000元放租約兩星期，議價後減租3,000元或9%，外區客以30,000元租出，實用呎租約45元，新租客為家庭客。

●西南九龍帝峯．皇殿7座中層D室開放式戶，實用面積約333方呎，以約18,000元放租，議價後減租1,200元，以16,800元租出，實用呎租約50.5元，新租客為單身人士，睇樓兩次決定承租。

●鑽石山居屋龍蟠苑F座高層13室，實用面積383方呎，兩房一廳間隔，原先於已補價自由市場開價638萬元，減價30萬元或4.7%，最終以608萬元成交，實用呎價15,875元，原業主早於1997年購入上述單位，當時作價290萬元，已連地價。

●九龍灣德福花園6月交投量增至2宗，包括G座中高層3室，實用面積538方呎，兩房間隔，望內園景，最初開價830萬元，最終以820萬元易手，實用呎價15,242元，新買家為外區上車客。

●將軍澳城中駅9座高層D室，實用面513方呎，兩房兩廳間隔，以840萬元易手，實用呎價16,374元。

●將軍澳居屋裕明苑裕昌閣中層13室，實用面積546方呎，兩房間隔，原叫價645萬元，減價15萬元，減幅2.3%，於已補價自由市場以630萬元沽出，實用呎價11,538元。

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新界區

●西貢大坑口單號屋全幢，建築面積2,100方呎，四房兩廳間隔，享海景，原叫價2,450萬元，累減270萬元，減幅達11%，終以2,180萬元易手，建築呎價10,381元。

●馬鞍山嵐岸6座中層A室，實用面積749方呎，三房間隔，原先開價1,180萬元，以1,100萬元沽出，實用呎價14,686元。

●馬鞍山中心1座高層G室，實用面積375方呎，兩房兩廳間隔，放盤1個月，原叫價650萬元，減價15萬元，減幅2.3%，最終以635萬元易手，實用呎價16,933元。

●馬鞍山居屋錦龍苑龍欣閣低層2室，實用面積645方呎，三房兩廳間隔，望園景，放盤4個月，原開價780萬元，終於已補價自由市場售680萬元，累減100萬元，減幅達12.8%，實用呎價10,543元。

●馬鞍山雲海榕海臺1座高層D室，實用面積約1,118方呎，套三房連工人套房及儲物室間隔，享海景，於4月以52,000元放租，及後累減6,000元或約12%，以月租46,000元租出，實用呎租約41.1元。

●大埔倚龍山莊35座複式戶，實用面積約1,379方呎，套三房連工人房間隔，望內園景，由今年4月底開始放盤，原叫價1,280萬元，經議價後減價50萬元或約3.9%，以1,230萬元沽出，實用呎價約8,920元。

●粉嶺囍逸2座低層F室，實用面積297方呎，一房間隔，以465萬元易手，實用呎價15,657元，原業主於2016年6月以342.18萬元一手買入，持貨4年轉售，帳面獲利122.82萬元。

●天水圍嘉湖山莊6月暫只錄得1宗成交，為景湖居1座低層A室，實用面積638方呎，屬大單邊套三房間隔，享米埔景，以650萬元易手，實用呎價10,189元。

●屯門恒福花園5座中層A室，實用面積437方呎，兩房一廳設計，區內客為方便視察原來居所的裝修進度，加上區內可短租的單位不多，決定一筆過預繳租期內的所有租金，以每月11,500元短租上址3個月，實用呎租26.3元。

●屯門大興花園2期4座低層A室，實用面積544方呎，兩房一廳間隔，減租1,500元，區內客以12,000元即睇即租，實用呎租22.1元，如以同類型單位銀行估價約582萬元計算，租金回報率約2.5厘。

●深井浪翠園10座高層E室，實用面積約632方呎，套三房間隔，望全海景，由去年9月開始放盤，原業主開價800萬元，經議價後減價15萬元或約1.9%，最終獲上車客以785萬元承接，實用呎價約12,421元。

●青衣藍澄灣6座中層E室，實用面積690方呎，套三房間隔，享山景，剛以848萬元沽出，實用呎價12,290元，原業主於2010年7月以375萬元購入，現轉手帳面獲利約473萬元，期內大幅升值1.3倍。

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