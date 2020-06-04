道指低開98點　波音升逾5%

美股連升多日後於高位出現整固，道指周四早段報26,171點，挫98點；納指亦跌35點，至9,647點。

不過，金融機構LPL Financial指出，截至周三止過去50個交易日，標指勁升37.7%，是1957年有統計顯示以來最威，較今年低位反彈41.7%，並較2月中紀錄高位低不足9%。根據往績，在50天大升市後，股市必定更上一層樓，6個月及12個月後平均分別再錄得10.2%及17.3%回報。

公司消息方面，波音公司與歐洲最大旅遊公司TUI就押後付運737 Max飛機及賠償達成協議。波音股價周三漲近13%後，周四早段漲5.53%至182.74美元。

美國航空公布，7月份航班將較原定班次多74%，股價急升最多9.49%至12.98美元。

倉庫式零售商Costco公布5月份同店銷售升5.4%，遠好過預期跌1.6%，股價早段升1.21%至310.34美元

全球最大奢侈品集團LVMH表示不考慮在市場上吸納美國珠寶商蒂芙尼（Tiffany）股份，Tiffany股價早段挫1.43%至112.6美元，連跌3日。之前有傳LVMH希望重新談判收購條款，瑞信估計，一旦交易告吹，Tiffany只值介乎60至75美元，遠低過LVMH去年出價的135美元。

另外，華納音樂周三首日掛牌，收市較招股價25美元漲20.48%，周四早段報32.83美元，急升9%。

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