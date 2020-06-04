【「超跑」寒冬】占士邦加持都冇用　雅士頓馬田裁員500人

全球汽車需求放緩，連占士邦御用戰車品牌也深受其害！外國媒體報，英國跑車生產商雅士頓馬田(Aston Martin)計劃裁員500人，可為公司每年節省約3,800萬英鎊(3.7億港元)開支，重組費用料達1,200萬英鎊。

面對新冠肺炎疫情，該公司5月汽車銷售按年下降約3分之1，導致其第一季度出現嚴重虧損1.18億英鎊．因此不得不削減了原計劃的汽車生產量，同時裁員將提高整個公司的生產率。

事實上，英國汽車工業面對二戰以來的最大難關，當地汽車銷量於4月份跌至1946年以來新低後，5月份雖然有所回升，但仍較去年同期大跌近90%。5月有20,247輛新車註冊，顯著好過4月的4,321輛，但相較去年5月的183,724輛仍大跌89%，並創1952年以來5月份的新低。

除了雅士頓馬田外，擁有一級方程式車隊的英國超跑製造商麥拿侖集團也於5月26日宣布，計劃裁員1,200名員工，約佔其員工總數的25%。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626