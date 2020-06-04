【樓市震散】業主移民劈價沽貨　投資者透露租盤查詢大減

近期市場充斥負面因素，樓市走勢難料，東涌藍天海岸一房特色戶業主準備移民，近日減價至583萬港元沽出單位，做價僅屬項目標準戶水平。

中原王梓岐表示，上述為項目5座頂層連天台戶，實用面積388方呎，以620萬元放盤，翌日即減37萬元沽，呎價15,026元。新買家為退休人士，以「一筆過」方式入市。

個別物業成交價開始回落，世紀21奇豐莊瑞生稱，馬鞍山雅典居3座低層D室，實用面積727方呎，原業主擬減磅，連車位開價1,040萬元，放盤半日即獲數組客洽購，並以1,028萬元售出，呎價14,140元，較市價低約8%。

【將軍澳緻藍天累減320萬】

市場有業主擴大減價幅度，香港置業劉浩勤指，將軍澳緻藍天1座左翼低層四房戶，約兩年累減320萬元，售價1,480萬元，呎價12,914元。他認為，政府應撤辣，令二手放盤增多，市場交投氣氛才可轉活。

此外，藍籌屋苑再有銀主盤售出。利嘉閣郭永峰稱，荔枝角美孚新邨7期萬事逹廣場9號低層A室同類單位，以1,030萬元沽出，呎價約13,788元。

另外，北角柏傲山第3座高層B室銀主盤，實用面積1,186方呎，連平台88方呎，將於本月中透過忠誠拍賣行推出，開價3,960萬元。資料顯示，該單位在2019年4月以4,678萬元購入，即開拍價較買入價低718萬元或逾15%。

【放租盤查詢降 料要減租】

新冠肺炎爆發大大削弱住宅租賃需求，令租金持續下跌，並拖垮租金回報表現。差餉物業估價署截至4月底的臨時數字，實用面積431方呎以下上車細單位，平均租金回報率再跌0.1厘，僅報2.4厘，創1999年有紀錄以來歷史低位。有資深投資者指出，旗下放租單位查詢大減，難免要減租吸客。

據差估署資料，近期租金走勢遠比樓價疲弱，截至4月份，該署租金指數已連跌8個月，累挫多達一成，單計今年首4個月也有約5.1%跌幅，反觀樓價指數今年暫時僅跌0.84%，由於租金跌幅較大，導致租金回報每況愈下。

事實上，在過去3年多，上述細戶平均回報率一般維持在2.5至2.9厘，在2003年沙士爆發後，因住宅樓價直插谷底，令當時租金回報曾高達6.5厘。此外，實用面積431至752方呎、753至1,075方呎兩類中小型單位，4月份平均租金回報亦分別維持2.3及2.2厘的低位。

資深投資者伍冠流認為，現時不景氣的情況並沒有改變，反而有進一步向下的趨勢，最近不斷有二手盤蝕賣出現，相信租金也會再跌約2至4%。他透露，自己的放租盤亦少了查詢，相信要略為減租才可。

市場上租金壓力較大的，往往是租務盤源較充裕的入伙新盤，如剛開始收樓的長沙灣AVA 61，就有市區少見的月租萬元以下租盤。美聯黃永財稱，項目現時有逾40個單位放租，叫租由9,000元起。該單位為中層D室，實用面積150方呎，每方呎叫租60元。

香港置業張仲賢則稱，西南九龍瓏璽6B座高層B室兩房戶，實用面積666方呎，放租約兩星期即劈3,000元，以每月3萬元租出，呎租45元。利嘉閣楊震霆亦指，馬鞍山雲海榕海臺1座高層D室，實用面積1,118方呎，減租6,000元或約11.5%，成交月租4.6萬元，呎租41.1元。

至於提供納米單位的屯門菁雋，可謂區內月租最平私樓之一。美聯葉桂源稱，該盤5月錄3宗租賃成交，包括高層22室，實用面積164方呎，成交月租7,400元，呎租45.1元。以去年7月買入價約303.7萬元計，租金回報約2.9厘。

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