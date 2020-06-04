世界格局正轉變！Apple及三星擬加大投資印度

外國傳媒報道，目前全球許多硬體和科技公司正重新衡量商業計劃，並考慮將製造轉到中國以外地區，令泰國、印度和越南等國家正試圖把握機會。

目前蘋果公司(Apple Inc.)在印度地區的iPhone銷售額達到15億美元(約117億港元)，但其中僅有不到1/3是在當地生產，蘋果公司如今正考慮將近1/5生產能力從中國轉到印度，並通過富士康和緯創資通等合作擴大印度當地的生產業務，未來5年內投資規模可能升至400億美元，也可能使印度成為蘋果公司商品最大出口國。

印度官員透露，正與蘋果公司商討讓第三家蘋果公司的供應商和碩開始在印度進行生產製造。

另外，在2018年，三星於印度諾伊達開設了一家工廠，如今已成為印度第二大智能手機大廠，擁有5億智能手機用戶，現在三星正向印度地區業務投資5億美元(約39億港元)，並在新德里郊區建立製造工廠，生產顯示器。

根據新計劃，印度政府希望到2025年，將智能手機的出口額從不到30億美元增至1,000億美元。

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