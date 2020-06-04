【財經評論】全球量寬錢太多　水能載舟能覆舟

近日環球股市紛紛試圖走出疫情陰霾，展翅起飛，港股亦跟隨人氣回歸，將內憂外患拋諸腦後。歸根究柢，全球印錢令資金氾濫，就容易出現一窩蜂投機搵快錢風氣，尤其香港近期有不少大型新股集資，帶旺了人氣。不過，須知「水能載舟，亦能覆舟」的道理，游資本無久留之意，股市終會反映經濟基本因素，投資者需提防水退過後，隨時慘淡收場！

受貿易戰、社會動盪及疫情衝擊，香港經濟有多差？今年2至4月失業率升至5.2%創十年新高、4月份零售銷售按年大跌36%、出口貨值連跌兩月、進口連跌17個月、機場客量瀉99.5%；另黃金地段吉舖處處、二手成交劈價頻現、啟德商業地流標、中環寫字樓現退租潮。由於疫情仍在反覆，社會動盪未止，經濟實難言已過最壞時刻。

最近港股反覆回升且成交增加，其中一個重要原因，乃是源源不絕的內地資金流入，一則相信要穩住目前香港局面；二則與多隻大型中資企業在港招股上市，游資流入參與認購活動，順道配合歐美經濟逐步解封帶動外圍股市回升炒作有關。因此，即使本地及外資有資金出逃迹象，但此刻市場資金尚算有入有出，淡化了走資陰霾。

可游資的特色是來去也匆匆！在中美關係緊張下，香港已成為兩強較勁的主戰場，地緣政治風險上升，本就不利資金流入，而持續的社會動盪和政治事件，更會加快本地與海外人才和資金「雙失」，不少企業和投資者都深明往後路難行，眼見近日愈來愈多公司趁投資轉熱，開動「抽水機」配股、甚至減持，正是深明花無百日紅，趁市況短暫轉旺套現之心昭然若揭。可套現後，多少資金會重投市場再投資，誠然是個大疑問！

凡事有所謂「過猶不及」，是次中資股上市熱潮，主力參與認購的相信也是內地資金，此後港股的中資企業市值佔比會進一步提升，與內地經濟景氣的敏感度更高，國際及香港企業股份因未合內地資金口味，估值和融資能力難免要打折扣，持續下去必然趕客。相比起區內其他競爭對手，香港的國際化元素將逐步褪色。

過去港股飽歷風雨都能重新振作，皆因匯聚國際人才與資金，可如今太側重單一的內地元素，既未合國際多元化發展的要求，風險過度集中亦福禍難料。一旦中美矛盾再升級，內地自顧不暇，迫使內資沽售香港資產套現，使支撐香港資產價格的「北水」斷纜，外資又一去不返的話，只怕惡運還在後頭！

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626