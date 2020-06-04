【全球救市】美債曲線變得陡峭　經濟現生機？

美債市場發出積極信號，影響抵押貸款和其他貸款的美國基準十年期國債孳息率從略低於0.7%升至0.77%，為4月中旬以來的最高水平，目前交投於0.75%附近。

MUFG聯合銀行首席金融經濟學家Chris Rupkey表示，該行原本認為債券市場已經瀕臨崩潰，但現在卻出現生機，這似乎是由ADP就業報告的數據表現推動的。

周三公布的ADP就業數據顯示，5月份美國失業人數為276萬，而經濟學家此前預計將損失900萬以上，這或反映美國經濟最差時後已經過去。

隨着美債孳息率的提高，孳息率曲線也愈來愈陡峭，這與所謂的孳息率曲線趨平相反，後者被認為是經濟正在進一步的惡化的信號。

BMO高級固定收益策略師Jon Hill認為，經濟可能已經觸底，但這並不意味聯儲局將要加息，也並不意味市場將會出現通脹，更不意味量化寬鬆即將結束。

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