《明報》同系萬華料持續經營虧損擴4倍

公司在該份公告內解釋，虧損主要由於本地經濟疲弱導致集團之廣告收入減少，以及源自集團無形資產、使用權資產及物業、廠房及設備的非現金減值虧損撥備約1,000萬元。

事實上，本年2月初萬華媒體已發過一次盈警，當時預期截至2019年12月底止第三財政季度將按年由盈轉虧，主要由於本地經濟疲弱導致該公司廣告收入減少。其後在二月底公司公布截至2019年12月底止3個月，營業額按年倒退30.25%至2,090.9萬元，並按年由盈轉虧，錄得虧損81.7萬元。

上述萬華的業績通告顯示，媒體業務中的娛樂及生活時尚業務部分，於當季度營業額按年大幅下跌34.25%至1,597.4萬元，並錄得分部虧損13.8萬元，有別於2018年同期錄得溢利；媒體業務中的手錶及汽車業務以及其他部分，當季營業額按年倒退13.14%至493.5萬元，分部溢利亦按年急跌43.53%至51.1萬元。

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