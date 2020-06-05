東方日報B1：港股抽水潮　34企月吸373億

港股自3月見底後反覆回升，近期有向上突破之勢，吸引不少企業趁高位連環抽水！據本報統計，由5月初至昨日為止，合共有34家上市公司宣布股本融資，抽水總額逾373億元，其中，集資額最多的15隻股票共抽水達364億元，當中不乏藍籌股。股市傳統智慧有云，上市公司趁股價高位時爭相抽水，往往是回調警號，尤其是目前股市表現與差劣的經濟景氣背道而馳。

香港股票分析師協會主席鄧聲興稱，藥明生物「愈配愈升」，反映市場已不理會其配股因素，股價年初至今累升逾三成四，昨日亦收漲0.22%至132.5元。究其原因，鄧氏認為，市場憧憬該公司連同其同系的公司和母企會有新藥推出，可以提振股價。

事實上，5月至今抽水潮公司涉獵的行業遍及內房、醫藥、汽車、能源、物管、飲食等，他認為，這使投資者難以估計下一輪抽水股會是哪個板塊。他估計，中概股回流上市潮未完前，抽水潮仍會繼續。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626