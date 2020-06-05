東方日報B1：港股抽水潮 34企月吸373億
2020年06月05日 00:15
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港股近期有向上突破之勢，吸引不少企業趁高位連環抽水！
港股自3月見底後反覆回升，近期有向上突破之勢，吸引不少企業趁高位連環抽水！據本報統計，由5月初至昨日為止，合共有34家上市公司宣布股本融資，抽水總額逾373億元，其中，集資額最多的15隻股票共抽水達364億元，當中不乏藍籌股。股市傳統智慧有云，上市公司趁股價高位時爭相抽水，往往是回調警號，尤其是目前股市表現與差劣的經濟景氣背道而馳。
在上述眾多個案中，單一最大宗配股集資為大型內房股萬科企業(02202)，該公司昨日公布，按每股25元，配售新H股集資78.9億元。與內房相關的內地物業管理股亦接連公布抽水，繼本周三綠城服務(02869)宣布，以約7%折讓配售2.66億股，集資27.14億元後，永升生活服務(01995)亦公布，以先舊後新方式配售1.34億股，配售價為每股11.78元，折讓約6.95%，集資額約15.78億元，擬用於未來機會出現時作業務發展或投資，以及一般營運資金。
消息令物管股板塊昨日普遍受壓，永升生活服務和綠城服務收市分別挫4.42%和1.7%；中海物業(02669)、奧園健康(03662)、時代鄰里(09928)亦分別瀉逾4%。證券分析師譚朗蔚表示，物管股近期股價升至高位，「乘機抽一抽水唔出奇」，惟他認為，該板塊未必會因抽水潮而立即「散水」，因市場仍憧憬未來盈利或會繼續上升。
另他認為，投資者要留意醫藥和生命科技等行業，因這些公司在研發上所需資金龐大，有機會趁市旺抽水。事實上，藥明生物(02269)股東今年已3次配股，套現共181億元，最近一次是在5月21日，由控股股東WuXi Biologics Holdings以每股折讓4.87%，配售6,000萬股，套現約76億元。
香港股票分析師協會主席鄧聲興稱，藥明生物「愈配愈升」，反映市場已不理會其配股因素，股價年初至今累升逾三成四，昨日亦收漲0.22%至132.5元。究其原因，鄧氏認為，市場憧憬該公司連同其同系的公司和母企會有新藥推出，可以提振股價。
除了上述個案，更值得關注的是藍籌股吉利汽車(00175)，該公司於上周五宣布以折讓價7.85%，配股集資64.8億元，消息令市場嘩然！騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪指出，吉汽在股價低殘時抽水，與其他公司的做法相反，加上公司持有現金逾100億元，而集資所得據披露為「擬用作集團業務發展及一般營運資金」，顯然是公司本次集資未必有特定需要，而是怕未來中美政治角力將拖累金融市場和實體經濟，故趁目前市場資金充裕「抽定水先」。
事實上，5月至今抽水潮公司涉獵的行業遍及內房、醫藥、汽車、能源、物管、飲食等，他認為，這使投資者難以估計下一輪抽水股會是哪個板塊。他估計，中概股回流上市潮未完前，抽水潮仍會繼續。
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