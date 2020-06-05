歐股收市偏軟 easyJet收漲逾6%
2020年06月05日 01:09
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歐央行加碼買債救市，但歐洲股市周四(4日)偏軟。英國富時100指數收報6,341點，跌40點或0.64%；法國CAC指數收報5,011點，跌10點或0.21%；德國DAX指數收報12,430點，跌56點或0.45%。
新冠肺炎帶來的經濟威脅未除，歐洲央行議息後宣布加碼買債6,000億歐元(約5.2萬億港元)，力度大過市場預期的5,000億歐元，而且有關計劃將延到至少2021年6月。
個股方面，法國酒精飲品企業Remy Cointreau預期下半年業績將有強勁反彈，刺激股價急升11.27%。
英國房地產開發商Hammerson早前急升後回軟，股價收跌13.65%。
指數公司富時羅素(FTSE Russell)公布將於6月22日將英國廉價航空公司easyJet和郵輪運營商Carnival從英國富時100指數中刪除，兩間公司股價分別收升6.2%和1.7%。
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