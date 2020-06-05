美股收市：道指升11點　標指結束4連升

美國股市周四(4日)表現反覆，3大指數收市個別發展。道指收報26,281點，升11點或0.05%；標指收報3,112點，跌10點或0.34%，結束連續4日升勢；納指收報9,615點，跌67點或0.69%。

值得留意的是，納斯達克100指數一度破頂，收復疫情爆發以來的跌幅，惟至中後段轉跌，收報9,629點，跌75點或0.77%。

美國各地的大規模的抗議示威仍在蔓延，不過美國勞工部公布，當地上周首次申領失業救濟人數由前周212.6萬人，降至187.7萬人，雖然略高過預期183.3萬人，但這是自疫症波及美國經濟以來首次少過200萬人。

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