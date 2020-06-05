美國貿易代表：相信中美首階段貿易協議進展良好

外媒報道，美國貿易代表萊特希澤表示，他對中美第一階段貿易協議的進展情況感覺「非常好」，認為中國在新冠肺炎疫情期間履行了協議。

他周四(4日)在紐約經濟俱樂部舉行的虛擬活動中表示，在結構變化上，中國做得很好，而且在過去幾周看到大量採購，包括中國在本周一和周二購買了價值1.85億美元的美國大豆。在中美緊張局勢持續加劇之際，有關言論駁斥了此前有關北京不履行採購承諾的報道，並在一定程度上緩和市場對中美貿易協議前景的憂慮。

另外，萊特希澤指出，新冠肺炎疫情說明為甚麼美國應該有產業政策，可能包括補貼、關稅或其他措施，從而確保美國能夠在國內製造其所需的物資，包括醫療設備和防護裝備。

他續稱，隨着特朗普政府尋求重新建立供應鏈，特別是在醫療領域，新冠肺炎危機將改變美國與中國、印度和其他國家之間的貿易關係。他又不贊同美國退出世界貿易組織，並對於貿易前景感到樂觀。

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