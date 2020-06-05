Slack上季收入勝預期　惟股價盤後急挫15%

即時通訊服務商Slack公布，於4月30日止季度，收入按年增50%至2.01億美元，市場預期為1.86億美元；經調整每股虧損2美仙，去年同期為虧損23美仙，市場預期為虧損6美仙。

不過，Slack僅輕微上調了業績預測指引，令市場失望。該公司預期全年收入介乎8.55億至8.7億美元，之前預測為介乎8.42億至8.62億美元；並預測全年經調整每股虧損介乎17至19美仙，之前預測為虧損介乎19至21美仙。

Slack股價在盤後交易時段急跌15.6%，報32美元，但今年以來仍累升逾4成。

由於新冠肺炎疫情持續，更多人在家工作推動了該公司的業務。於4月底，行政總裁Stewart Butterfield表示，在3月的一個星期，旗下即時連線用戶急增25%；而自2月1日至3月25日，公司新增付費用戶9,000個，較此前兩季的總和提升了80%。

Slack目前共有12.2萬個付費用戶，但仍低於競爭對手微軟的Microsoft Teams平台，後者每日活躍用戶高達7,500萬個，其單月新增用戶約3,100萬個。

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