【專家點評】麥嘉嘉：進取買A股　保本揀黃金

環球新冠肺炎確診病例增長率呈放緩趨勢，各國封鎖措施正逐步撤銷，經濟重啟及遏制疫情的政策雙軌並行。

環球央行財政及貨幣應對措施已逐步成形，以美國為首的多個國家推出規模龐大的財政及貨幣政策，帶動環球股市企穩。美股納指於今年首五個月回報已由負轉正，至升5.8%，道指及標指則分別跌11.1%及5.8%，反映資金主要流入科技及醫藥板塊。此輪股市升浪的重點之一是範圍狹窄，主要由少數大型科技股強勁升幅所帶動。

中國已擺脫部分由疫情爆發所引起的不確定性，合理的刺激措施將繼續支持中國經濟。市場預計中國經濟將從第三季開始觸底，並在接下來幾個季度有較佳的表現。

內地《政府工作報告》沒有提到今年經濟增長指標，但要專注於擴大內需，「六保」是今年「六穩」工作的着力點。內地今年要優先穩就業保民生，政府在報告中提出一系列財政措施，相當於中國國內生產總值的4.1%。

投資方面，我們建議採取進取與防守並舉的策略。中國政府的債務率是38.5%，遠低於主要發達國家和新興市場國家的水平，因此仍有較大財政空間托經濟。從數據可見，內地出口受海外疫情影響，但並沒有預期的大。

我們對中國資產，尤其是A股，表現出更好的投資機會感到樂觀。進取可購買與中國相關的股票和債券，防守即選擇黃金。如不採取進取策略，可能會錯過資產上漲帶來的收益。但美國大量印刷美元造成泡沫，過度寬鬆的貨幣政策可能會在未來造成金融系統危機，因此需要持有黃金來抵禦風險。由於市場波動和低息環境料持續，因此透過多元化和靈活的策略區別機遇。

資產配置上，由於市場可能在未來一段時間持續波動，中美緊張局勢重燃是我們保持審慎的另一理由。我們認為，目前有必要對投資組合採取主動的配置。環球股票及高收益債券是良好的風險投資，但我們需要監察企業基本因素的狀況如何轉變。當中，看重企業的盈利能力，避開一些會較受經濟周期及疫情影響的行業，例如能源及金融等，同時持有較多現金及負債率低的企業。

科技業及醫療健康仍是表現領先的行業，選股上，則秉承由下而上的選股策略，主要由內需帶動的板塊，投資主題包括互聯網經濟、新能源汽車、5G新時代、製造業升級及醫療健康。擁有強勁增長及定價主導權的龍頭企業將更為看好，新經濟仍是我們應該關注的目標。

另外，部分高收益債券可能跑贏大市。固定收益在投資組合擔當創造收益、保本及分散股票風險的作用，配置於固定收益，有助建構更強韌和分散投資組合風險。可以逢低吸入高品質債券，而高息房地產債券表現整體穩定，當中投資級別美元債券需求亦強。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉 (作者為證監會持牌人，並無持有上述股票。)

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