越秀地產收購兩項新地鐵房地產項目51%權益

此外，預期廣州越秀將向新項目公司提供進一步資金，以支付未償付地價(即水西項目約3.7億元及鎮龍項目約10.6億元)以及其他項目初步開發成本(即水西項目約1.8億元及鎮龍項目約2.7億元)。

首個項目(水西項目)位於地鐵7號線二期水西北站上蓋，預期將於2023年開始投入服務。水西項目亦鄰近地鐵21號線水西站和廣惠高速公路蘿崗出入口。水西項目的佔地面積為81,620平方米及總建築面積為338,789平方米，可發展住宅樓宇及配套公共設施。

第二個項目(鎮龍項目)位於廣汕公路北側，鄰近地鐵21號線鎮龍站。鎮龍項目的佔地面積為242,175平方米及總建築面積為706,685平方米，可發展住宅樓宇及配套公共設施。

目前，上述兩個新地鐵房地產項目仍處於建設前期的設計及繪圖階段。按公司所了解，建設預期將於今年7月前展開。

公司認為，落實收購新地鐵房地產項目51%權益的權利為公司與廣州地鐵建立戰略合作關係以及實現「軌交+物業」業務戰略的重要一環。越秀地產期權將為公司提供機會收購額外優質地塊儲備約105萬平方米，佔集團截至去年12月底止土地儲備約4.38%。

於兩份越秀地產期權均獲行使後越秀地產51%收購事項完成時，集團地鐵相關項目的總建築面積將增加至約419萬平方米，佔集團截至去年12月底止土地儲備總量約17.56%，及其於大灣區截至去年12月底止土地儲備約33.96%。

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