越秀地產收購兩項新地鐵房地產項目51%權益
2020年06月05日 07:03
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越秀地產(00123)公布，憑藉與廣州地鐵集團的戰略關係的利益，公司透過與其最終控股股東廣州越秀集團訂立兩份越秀地產期權契約，已落實取得可收購兩項新地鐵房地產項目51%權益的權利。假設於周五(5日)完成，與水西項目及鎮龍項目有關的總代價，分別約16.7億及18.3億元人民幣(下同)。
此外，預期廣州越秀將向新項目公司提供進一步資金，以支付未償付地價(即水西項目約3.7億元及鎮龍項目約10.6億元)以及其他項目初步開發成本(即水西項目約1.8億元及鎮龍項目約2.7億元)。
首個項目(水西項目)位於地鐵7號線二期水西北站上蓋，預期將於2023年開始投入服務。水西項目亦鄰近地鐵21號線水西站和廣惠高速公路蘿崗出入口。水西項目的佔地面積為81,620平方米及總建築面積為338,789平方米，可發展住宅樓宇及配套公共設施。
第二個項目(鎮龍項目)位於廣汕公路北側，鄰近地鐵21號線鎮龍站。鎮龍項目的佔地面積為242,175平方米及總建築面積為706,685平方米，可發展住宅樓宇及配套公共設施。
目前，上述兩個新地鐵房地產項目仍處於建設前期的設計及繪圖階段。按公司所了解，建設預期將於今年7月前展開。
公司認為，落實收購新地鐵房地產項目51%權益的權利為公司與廣州地鐵建立戰略合作關係以及實現「軌交+物業」業務戰略的重要一環。越秀地產期權將為公司提供機會收購額外優質地塊儲備約105萬平方米，佔集團截至去年12月底止土地儲備約4.38%。
於兩份越秀地產期權均獲行使後越秀地產51%收購事項完成時，集團地鐵相關項目的總建築面積將增加至約419萬平方米，佔集團截至去年12月底止土地儲備總量約17.56%，及其於大灣區截至去年12月底止土地儲備約33.96%。
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