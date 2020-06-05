【市前重點睇】道指升11點　美匯指數跌至96.6

●美匯指數跌至96.67，港匯觸及7.75，離岸人民幣(CNH)高見7.1059，美元兌日圓處109.18，歐元漲至1.134，英鎊升上1.2611。金價高企1,714美元。布油曾見40.1美元，紐油處37.37美元。道指期貨上升。

●美國貿易代表萊蒂澤表示，他對中美第一階段貿易協議的進展情況感覺「非常好」，認為中國在新冠肺炎疫情期間履行了協議。

●外媒報道，美國國務卿蓬佩奧表示，美國投資者要警惕中國公司的「欺詐」會計作法；而就納斯達克交易所最近收緊該些公司的上市規則，他指將向全球其他交易所建議實施類似的措施。

●美國上周首次申領失業救濟人數由前周212.6萬人，降至187.7萬人，雖然略高過預期183.3萬人，但這是自疫症波及美國經濟以來首次少過200萬人。

●美國破產協會表示，於5月份，根據《美國破產法》第11章提交的美國商業破產申請按年大增48%，或意味到新冠肺炎疫情或會引發一輪商業破產浪潮。

●美國4月份貿易赤字由3月的423億美元，擴大至494億美元(約3,853億港元)，變幅超過16%，符合預期。期內對華貿赤逾259億美元(約2,020億港元)。

●美國10年期國債孳息率升7.76點子，報0.8234厘。

●港股ADR指數收報24,308點，跌58點。

●即月恒生指數夜期收報24,158點，跌133點，低水208點，成交27,091張。

●紐約7月期油收報每桶37.41美元，升0.12美元或0.32%；布蘭特8月期油收報每桶39.99美元，升0.2美元或0.5%。

●國際金價結束連續3日下跌，紐約8月期金收報每安士1,727.4美元，升22.6美元或1.3%。

●歐洲央行議息後宣布擴大買債6,000億歐元，力度大過市場預期的5,000億歐元，而且有關計劃將延到至少2021年6月。

●中國銀保監要求有效應對銀行不良資產反彈，多渠道補充中小銀行資本。

●香港交易所行政總裁李小加在一個行業視像會議上表示，相信今年將有多家美國上市中概股來港上市，部分原因是考慮到中國當局推動「港版國安法」而受到來自美國的政治施壓。

●港匯觸及強方兌換保證的7.75，香港金融管理局於香港時間周五清晨，向市場沽出9.77億港元。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626