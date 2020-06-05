惠記附屬逾3.6億元出售美國物業

惠記集團( 00610 )公布，其間接非全資附屬Wisdom H6 LLC作為賣方，以4,688萬美元(約3.65億港元)，向Shore to Shore Properties出售位於美國得州休斯頓市Grisby Road 14805號的H6 Apartments。

該物業為一幢4層公寓大樓，總建築面積約為37萬方呎，淨出租面積約為24.2萬平呎。

由於公司持有賣方之75%股權，預期出售事項將導致集團確認91.5萬美元(約713.7萬港元)之虧損。出售事項所得款項之75%份額擬用作集團之一般營運資金。

公司指出，儘管預期將就出售事項錄得虧損，但有關虧損乃非現金項目，主要歸因於該物業之購買價與於2019年12月31日的公平值之間的差額。與該物業於2017年之購買成本相比，購買價相當於該物業之價值增加9%。

經考慮現行市況後，董事認為，出售事項讓集團有機會將該物業資本收益變現並為集團帶來額外營運資金。

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