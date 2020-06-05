【股民熱話】國際形勢會否擦槍走火？投資策略要點部署？

以為新冠肺炎疫情後，全球經濟可以走出陰霾，迎來復甦潮。誰知歐、美經濟至今的恢復情況似乎比市場預期的慢，且中、美關係發展愈來愈唔對路。但偏偏經濟前景愈是不穩，股市卻反覆向好。到底眼前升市，是市場過於樂觀，抑或純粹由量寬刺激資產泡沫所使然，相信是不少股民心中的疑問。

●香港問題成爭拗點

中美關係，已成為全球焦點。最新香港擬訂立的「港版國安法」，成為中、美在貿易矛盾以外的新爭拗點。美國總統特朗普已表明擬制裁中國和香港，包括擬取消香港的獨立關稅地位，惟詳情有待「港版國安法」細則公布才落實。到底中、港雙方會否在執行上留有餘地，以釋包括美國在內的外資企業疑慮，將成為中美及港美關係後續發展會否惡化的關鍵。

●美停華客機顯溝通問題

近日美國運輸部突然宣布自16日起禁止中國客機前往美國，原因是北京仍禁止美國的航空公司客機前往中國，強調是次措施希望改善雙邊權利，一旦中方重新開放對美國航空公司的限制，美方亦會審視措施。

此消息公布後，即傳來中國民航民局宣布，自2020年6月8日起，相關部門會建立專班機制，以入境航班落地後旅客核酸檢測結果為依據，對航班實施熔斷和獎勵措施，變相有序恢復外來航班，算是回應了美國的不滿。

不過，事件反映中美在航空運輸的安排上，溝通不足，美方急不及待出招，迫中方表態處理相關事宜。美方的不耐煩，以及中方行動的遲緩，最怕發展下去，可能會令小事變大，大事變成不可收拾的局面。

●傳中國企業暫停購買美國農產品

近周市場消息指，中國要求部分國企暫停購買美國農產品，以回應美國宣布制裁中、港的行動。這意味中美首階段貿易協議可能無法執行，致令中美關係再起波瀾。到底如今中國是否採取行動單方面撕毀首階段貿易協議，還需要觀察雙方的官方公布。惟老實講，以目前內地經濟的情況，要完全履行疫前所定下的首階段貿易協議，着實有難度。可目前中美關係氣氛，似乎並不存在提出因應疫情對經濟打擊而檢視首階段貿協條款的空間。如是者，一旦雙方的首階段貿協執行情況生變，意味第二階段協商亦難展開，雙方的關係或朝「破裂」邁步，對全球經濟和金融市場表現，皆非好消息。

●最惡劣情況：擦槍走火

由於美國11月將進行大選，此前美國經濟既受疫情打擊，最近又出現大規模社會動盪，看來特朗普繼續大打「中國牌」以分散內部不滿，確保連任的可能性甚高，會否在南海挑起事端，是下半年國際形勢的最大風險，亦是當前全球投資市場的最大威脅。事實上，目前內地的經濟雖然因疫情較早受控而較西方國家略佳，但內部的民族主義日益高漲，另一方面海外的反華聲音愈來愈大，一旦中美的摩擦升級，兩者矛盾白熱化，「新冷戰」的格局正在醞釀，擦槍走火的可能性不能完全抹殺。

筆者認為，縱使全球量寬如何有利資產價格上升，但下半年投資策略還是以「保本」為先，並非瞓身放大槓桿投入股市的時候。投資者入市宜嚴控注碼，為隨時有重大不利因素出現作好「逃生」準備。

過去美國大選年，凡經濟差，總統連任的機會較低，因選民希望改變從而為經濟表現帶來轉機。不過，若然在大選前，發展到一個地步，乃美國選民共識，有比搞好當前經濟更重要的事情要做，那就自然要作別論。

總希望詭譎多變的2020年，能快些成為過去...

東網財經專欄作者 帥哥

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