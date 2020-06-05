【專家點評】古勝：金山軟件母憑子貴 跌至咩位值博？
2020年06月05日 08:30
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尋日港股高開低收，雖然都有40點進帳，不過24,600點樓上明顯缺乏承接力，目前最好的預期係港股短線喺24,300點徘徊整固，下周配合好消息再上。喺中概股熱潮散去前，港股短線仍然值得期待。只不過，一味富貴險中求並非致勝之道，尤其係今年正值多事之秋，隨便一個壞消息來襲都可以即刻大瀉過千點，呢幾個月已經領教過唔少次，因此缸邊友要自己控制注碼，小心高追風險，同時慎防震倉。目前有貨在手，仍然可以坐多陣，謹慎者可以做少少對沖。
個股方面，可以留意相對落後但頗具前景的金山軟件(03888)。集團主打開發網絡及手機遊戲，同時提供雲存儲及雲計算服務，都係目前炙手可熱的新經濟行業。早前集團主席雷軍指，疫情加速了所有行業的數碼化轉型及網上協作，為公司未來發展建立良好基礎。再參考大行睇法，高盛睇好該集團旗下的金山雲業務，指其首季業績穩健，毛利改善，首季收入按年升64%至13.91億元人民幣，其中個人及企業客戶收入分別升58%及119%。予金山軟件「買入」評級，目標價睇31港元。
最後睇走勢，金山軟件4月底建議發行31億港元可換股債券後，股價調整至5月初的25.6元見底，其後隨金山雲於美國上市，公司股價扶搖直上高見30.5元。該股近日又再調整，尋日收報25.25元，大跌逾3%，或是趁低收集機會。睇好其前景者，可待其重回3月底至4月中的橫行區間24至25元之間，才落第一注，短線上望28元，向下跌穿23元止蝕。
東網財經專欄作者 古勝
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5/6/2020 財經日誌：
以下公司公布末期業績
佳明集團控股(01271)
惠生國際(01340)
亨得利(03389)
以下公司公布實物分派
金斯瑞生物科技(01548)
以下股份開始買賣
FL二南方黃金(07299) 股份開始買賣
以下股份
基石金融(08112) 每二十股合併為一股,股份代號暫改為08552
以下公司除淨
萬邦投資(00158) 中期息2.3元
閩信集團(00222) 末期息10仙
龍記集團(00255) 末期息11仙
萬洲國際(00288) 末期息26.5仙
首鋼資源(00639) 末期息8.7仙
亞太衛星(01045) 末期息15仙
TCL電子(01070) 末期息10.6仙
檳傑科達(01665) 末期息1.5仙
康臣葯業(01681) 末期息10仙
華檢醫療(01931) 末期息5.366仙
蒙牛乳業(02319) 末期息人民幣18.1分
家鄉互動(03798) 末期息人民幣6.61分
中國奧園(03883) 末期息人民幣55分
DYNAM JAPAN(06889) 末期息3日圓
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