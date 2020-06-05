【專家點評】古勝：金山軟件母憑子貴　跌至咩位值博？

尋日港股高開低收，雖然都有40點進帳，不過24,600點樓上明顯缺乏承接力，目前最好的預期係港股短線喺24,300點徘徊整固，下周配合好消息再上。喺中概股熱潮散去前，港股短線仍然值得期待。只不過，一味富貴險中求並非致勝之道，尤其係今年正值多事之秋，隨便一個壞消息來襲都可以即刻大瀉過千點，呢幾個月已經領教過唔少次，因此缸邊友要自己控制注碼，小心高追風險，同時慎防震倉。目前有貨在手，仍然可以坐多陣，謹慎者可以做少少對沖。

最後睇走勢，金山軟件4月底建議發行31億港元可換股債券後，股價調整至5月初的25.6元見底，其後隨金山雲於美國上市，公司股價扶搖直上高見30.5元。該股近日又再調整，尋日收報25.25元，大跌逾3%，或是趁低收集機會。睇好其前景者，可待其重回3月底至4月中的橫行區間24至25元之間，才落第一注，短線上望28元，向下跌穿23元止蝕。

東網財經專欄作者 古勝

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5/6/2020 財經日誌：

以下公司公布末期業績

以下公司公布實物分派

以下股份開始買賣

以下股份

以下公司除淨

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