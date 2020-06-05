港股回軟　美團倒跌逾4%　騰訊失守430元

港股好淡爭持，恒生指數高開後曾倒跌過百點，低見24,253點，暫於24,300點水平上落。國企指數跌40點，主板成交300億港元。

美團點評開市創165.9元新高後顯著回吐，暫倒跌4.4%報157元。騰訊亦跌1.4%，失守430元。阿里巴巴偏軟；小米集團倒升逾1%。

滙豐控股繼續撐市，股價漲0.7%；友邦保險及中國平安升0.4%。香港交易所回軟，暫跌0.3%。

醫藥股回吐，中國生物製藥跌1.6%；石藥集團跌0.8%。

【09:20】滙豐升近1% 地產股受壓

港股開市靠穩，恒生指數升21點，報24,388點；國企指數高開9點，報9,977點。

金融股撐市，滙豐控股及友邦保險升0.9%及0.7%；中國平安升1.2%，合共貢獻恒指52點。

美團點評繼續創新高，股價升1%報165.9港元；阿里巴巴升0.4%報212元；騰訊偏軟，開市跌0.2%報434元；小米集團跌0.8%報12.56元。

地產股繼續受壓，信和置業跌1.3%；恒隆地產及長實跌0.9%，是表現最差幾隻藍籌；新鴻基地產跌0.6%。

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