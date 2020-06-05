A股快報：兩市靠穩　樂視網跌停

滬深三大股指齊高開，滬綜指高開3點或0.13%，報2,923點；深成指升14點或0.13%，報11,153點；創業板指高開1點或0.05%，報2,152點。

樂視網開盤跌停，股價報1.52元人民幣(下同)。樂視網股票已被深交所決定中止上市，周五(5日)正式進入30個交易日的退市整理期，預計最後交易日期為7月20日。

中國人民銀行於公開市場進行1,500億元7天期逆回購操作，另有3,000億元逆回購到期，當日實現淨回籠1,500億元。

另外，本周人行累計開展2,200億元逆回購操作，有6,700億元逆回購到期，實現淨回籠4,500億元，創3個半月單周新高。

根據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報7.0965，較上日上調47點子，連升5日。

截至周四(4日)，上交所融資餘額報5,621.55億元，按日增加18.01億元；深交所融資餘額報5,086.89億元，按增加1.35億元；兩市合計10,708.44億元，按日增加19.36億元。

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