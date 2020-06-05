IIF：新興市場貨幣貶值有助抵禦經濟放緩影響

外電報道，國際金融協會(IIF)表示，自由交易的新興市場貨幣可能正在協助它們本國的經濟躲過疫情，以及全球經濟增長放緩帶來的影響。

IIF經濟學家Robin Brooks和Jonathan Fortun表示，新冠肺炎和全球不確定性加劇，實施靈活匯率的理由愈來愈強。有迹象顯示，實際貶值有助於保護大宗商品進出口國，巴西、土耳其和南非的經常帳狀況亦有改善。

IIF指出，許多發展中國家的貨幣貶值使它們對投資者而言顯得更被低估，為疫情所造成的經濟增長放緩帶來的後果提供了緩衝。此外，那些直接將本國貨幣與美元掛鈎的國家，如沙特阿拉伯，還有實行只准盯住美元匯率制度的國家如埃及，以及美元化經濟體如厄瓜多爾，則不是這種情況，這些國家的經常帳戶狀況一直在穩步惡化。

經濟學家表示，對於那些盯住美元的國家來說，轉向更加靈活的匯率是一個風險，尤其是在交易員尋求安全、推高美元並推高其餘實行盯住匯率的貨幣實際有效匯率的情況下。對於那些不允許本幣升值的國家，匯率高估正愈趨嚴重。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626