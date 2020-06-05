港股格局：姚浩然料整固後可再上
2020年06月05日 10:43
東網電視更多新聞短片
時富資產管理董事總經理姚浩然表示，港股升至24,600點水平似乎冇力再上，但環球各大央行放水，市場資金充裕，料可支持股票市場向好。同時美匯指數由高位回落，對新興市場有利，並紓緩人民幣貶值壓力，亦利好港股。雖然港匯觸及強方兌換保證，反映港元相對強勢，但中線而言，資金或流入傳統股份追落後，有利推升恒指。
他又補充，只要人民幣回穩，以及外圍保持強勢，則港股有望繼續向好。而恒指經過短期急升後，有機會先在24,000點至24,500點整固，再試24,800點阻力，下一關才挑戰25,200點水平。
騰訊控股(00700)總裁劉熾平減持股份，套現2.47億元。姚認為，消息或會令騰訊股價短線受壓，但中長線而言，其遊戲業務有改善，且未來盈利有望增長，現價估值唔算貴，料股價未出現轉勢，年內仍有望上破約470港元的歷史高位。
對於美團點評(03690)股價屢創新高，仲值唔值得高追，姚浩然指出，若然美團能夠藉住外賣客戶群開拓其他業務，估值則有望提升，長線前景值得看好。但由於股價累升已多，短線追入值博率不大，宜待回調時再作考慮。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！