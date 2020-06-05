港股格局：姚浩然料整固後可再上

時富資產管理董事總經理姚浩然表示，港股升至24,600點水平似乎冇力再上，但環球各大央行放水，市場資金充裕，料可支持股票市場向好。同時美匯指數由高位回落，對新興市場有利，並紓緩人民幣貶值壓力，亦利好港股。雖然港匯觸及強方兌換保證，反映港元相對強勢，但中線而言，資金或流入傳統股份追落後，有利推升恒指。

他又補充，只要人民幣回穩，以及外圍保持強勢，則港股有望繼續向好。而恒指經過短期急升後，有機會先在24,000點至24,500點整固，再試24,800點阻力，下一關才挑戰25,200點水平。

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