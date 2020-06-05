彭博：為甚麼港元聯匯制度如此重要？

財經傳媒彭博最近探討了港元聯匯制度和其重要性性。報道指出，港元固定匯率被認為是金融穩定和經濟的基礎，投資者將錢存放在香港是因為該貨幣相對安全且易於兌換，這是香港首先成為全球金融中心的原因之一，而破壞港元與美元掛鈎會使整個方程式變得混亂。

●是甚麼威脅港元聯匯度？

報道指政治正在對港元聯匯制度造成威脅。中國在5月表示將對香港實施「港版國安法」後，美國總統特朗普說將終止給予香港的特殊貿易待遇，儘管還沒有具體說明將做甚麼或何時去做，但法律涵蓋了關係的許多方面，從關稅到簽證再到影響航空旅行，運輸和投資的規則，還允許美元與港元自由兌換。如果被撤銷，則相當於一些分析家所稱的「核選擇」。

●為甚麼美國制裁會衝擊港元聯匯？

如果美國政府限制金管局獲得美元的資金，那可能會損害香港捍衞其與美元掛鈎的能力。這種極端的舉動可能會促使人們將資金撤出香港，給人民幣施加更大的壓力。(與資本流動受到嚴格控制的中國內地不同，香港允許資金不受限制地流入和流出。)如果貨幣崩潰，可能會失去大大小小的財富。

不過，報道指金管局已回應，隨着香港的金融體係與全球經濟和金融體係緊密結合，任何打擊金融體系的舉動都會在包括美國在內的全球金融市場上引發衝擊波。也可能削弱國際投資者使用美元和持有美國金融資產的信心。

●市場擔心嗎？

報道指目前還沒有迹象。由於即將進行的公開發行股票提振了對港元的需求，港元交易處於強勢區間。4月份香港銀行存款較上月增加0.8%，為6個月以來最大漲幅。

金管局擁有超過4,300億美元的外匯儲備。如果美國實施制裁，中央銀行也可以通過貨幣互換額度提供美元。而內地擁有世界上最大的外匯儲備，超過3萬億美元。

●香港可以將港元與人民幣掛鈎嗎？

報道指金管局拒之，因暫時美元仍是「最合適的固定掛鈎貨幣」，因為它可以完全自由兌換，並且可以在外匯市場上自由地進行大量交易。美元還充當國際儲備貨幣，美國聯儲局在促進價格穩定方面有良好的記錄。此外，香港的商業周期與美國相比，仍比中國內地更加同步。

●港元利率會如何變動？

報道指宜留意港元利率，特別是當本地利率不與美國同步移動時，例如，隨着聯儲局降低借貸成本，港元的銀行同業拆借利率(稱為Hibor)保持較高水平。Hibor與美元Libor之間的差距自3月以來，便擴至1999年以來最大，這有助於將港元自2016年初以來首次推高至7.75港元。這促使金管局在4月份出售美元以捍衞聯匯制度。

編按：港匯觸及強方兌換保證的7.75，金管局於香港時間周五(5日)清晨，向市場沽出9.77億港元，銀行體系結餘下周一(8日)升至957.68億元。今次是金管局自4月28日以來再度出手捍衞聯匯制度。

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