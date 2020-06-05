果粉注意：晶片供應商暗示　iPhone今年無咁早出新機

外電報道，蘋果公司(Apple)主要供應商Broadcom暗示，最新的iPhone將於今年較遲時候才會推出。Broadcom首席執行官Hock Tan在周四(4日)舉行的分析員電會議上討論了「大型北美手機」客戶的「主要產品周期延遲」的情況。

報道指，過去Apple通常會在9月下半月發布其新款iPhone，但偶爾會在年內晚些時候才推出新的主要機型，例如2017年的iPhone X。今年若推遲發布新iPhone，相信主要原因正是新冠肺炎疫情下，Apple的工程師前往中國完成設備定型的工作步伐放慢，且不少員工都要在家工作。

Broadcom生產可過濾無線電信號並在iPhone和其他智能手機中提供WiFi連接的晶片。Broadcom還是交換晶片的主要供應商，交換晶片是管理網絡設備中需求旺盛的網絡設備中數據流量的複雜半導體。

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