港元拆息︰1個月跌至0.8厘
2020年06月05日 12:02
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(中新社圖片)
香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至0.17厘；1星期升至0.36厘；與樓按相關的1個月續降至0.8厘，連跌6日；3個月報1.03厘。
5/6/2020
隔夜 0.17286厘
1星期 0.36179厘
2星期 0.55500厘
1個月 0.80571厘
2個月 0.96696厘
3個月 1.03661厘
6個月 1.32994厘
12個月 1.54524厘
4/6/2020
隔夜 0.12750厘
1星期 0.35429厘
2星期 0.57179厘
1個月 0.83423厘
2個月 0.97923厘
3個月 1.06036厘
6個月 1.34845厘
12個月 1.55161厘
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