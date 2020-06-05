亞洲多國推「旅遊泡泡」救市　越南出呢招...

旅遊業是很多東南亞國家的重要支柱產業，世界旅遊觀光協會(WTTC)數據顯示，去年旅遊觀光業佔東南亞國家國內生產總值(GDP)約12.1%，佔總就業人口的比率為13.3%。受新冠肺炎疫情影響，各國相繼實施隔離令，這些國家經濟首當其衝。如今疫情逐步受控，經濟有予重啟，亞洲多國政府亦開始考慮以「旅遊泡泡」(travel bubble)，打救旅遊業，其中越南及泰國的飯店和航空界正極力推出優惠吸客。

【越南冀本地客找回旅遊感覺】

外媒報道，越南河內老城區(Old Quarter）的酒店正全力吸引國內遊客。越南Mytravel Vietnam公司表示，本地遊客只需花270萬越南盾(約899港元)就能買到機票和海濱酒店住宿兩晚，比疫情爆發前便宜逾七成。Mytravel直言幾乎沒有利潤，主要是為了吸引民眾出門，找回旅遊的感覺。他指出，人口超過9,000萬的越南是很大潛在市場，尤其是疫情當前，其他國家仍然受疫情困擾的時刻。

疫情重創越南旅遊業收入，今年1至5月的營業收入較去年同期下滑47.4%，降至150.3萬億越南盾，同期外國觀光客赴越南旅遊人次驟減50%，國內旅客人數更銳減58.5%，至1,600萬人次。外電報道指，越南政府預計今年國內遊客人次可望達到650萬人，藉此支撐旅遊業，若在第3季初開放邊境，今年並有望吸引最多800萬名外國遊客。

情況同樣嚴峻的泰國，去年觀光旅遊業約佔泰國經濟的1/5，就業人數約800萬。疫情打擊令泰國今年的國際的遊客人數預期將按年減少68%，降至1,270萬人。經濟學家料今年泰國旅遊業的產值將萎縮約70%。國際旅客要前往泰國，至少須等到7月，但泰國當局正協助各觀光景點招攬國內旅客。市場人士認為國內仍有足夠需求，協助觀光業邁向復甦，直到國際休閒旅遊回歸。

【港有望9月中與部分地區開通】

由於各國封境抗疫，遊客幾乎絕迹，儘管疫情尚未平息，但亞洲多國政府除了吸本地遊客外，亦開始研究「旅遊泡泡」。簡單而言即是建立雙邊合作關係，在限定的區域旅行，振興區域旅遊業。

事實上，中國及南韓已建立「快捷通道」，為兩國重要商務、物流、生產和技術服務等急需人員往來提供便利。另外，上月有指新西蘭和澳洲正在研擬雙邊限定的旅行區。新加坡據悉亦正與澳、紐、加拿大、南韓等國協商此事，上周新加坡已宣布和中國達成協議，跨境旅遊程序將對照中、韓之間的安排，為6月初開啟「便捷通道」鋪路。新加坡貿工部常任祕書林明亮坦言，必須與這世界保持聯繫，生存有賴於此。

越南觀光局官員也表示，期盼夏末前國際旅遊回暖，越南也正與日本商議旅遊安排。

至於香港，外國地區到香港人士接受強制檢疫須直至9月18日。港府透露將有限度互相開放旅遊，有望在9月18日前與部分地區開通「旅遊泡泡」。

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