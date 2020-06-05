【高盛推介】即市資金明顯流入小米好倉
2020年06月05日 12:38
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(Getty Images圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團早前表現落後大市，並在A.T.M.X.(阿里巴巴、騰訊控股、美團點評及小米)中相對落後。小米周四(4日)跌約0.8%，周五(5日)早段則反彈，升近2%，跑贏大市。有調查機構預期受新冠肺炎病毒疫情影響，今年智能手機出貨量將跌11.9%至12億台。
觀察個股認股證資金流向，可見認購證於周四獲資金轉向部署，錄得約440萬元資金流入。而認沽證於則於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約190萬元。進而觀察周五早段即市資金流向，可見有資金流入好倉。
投資者如看好，認購證方面可考慮以行使價12.6至14元作為篩選產品的條件。並可留意當中中年期、低街貨產品中，槓桿最突出的小米購證(28835)，行使價13.7元，2020年9月23日到期，實際槓桿6.5倍。
貼價的選擇則可留意價外幅度不足2%，年期約4個月的小米購證(11167)，行使價13.02元，2020年9月23日到期，實際槓桿6.1倍。
投資者如計劃部署牛證，可留意市場上槓桿最高的新上市小米牛證(59056)，收回價11.78元，行使價11.38元，換股比率10，槓桿比率8.5倍，新上市、市場上槓桿最高牛證，適合短線操作。
另一方面，近日資金關注行使價11.2元附近、8月份到期的認沽證。投資者如看淡，可留意當中槓桿最突出的小米沽證(21953)，行使價11.2元，2020年8月26日到期，實際槓桿7.1倍。
投資者如計劃部署熊證，現階段可留意小米熊證(57555)，收回價13.88元，行使價14.18元，換股比率10，槓桿比率9.3倍。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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