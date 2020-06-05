【瑞銀推介】恒指24600點又卻步？　留意熊證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威：近日港股借中概股回歸的氣氛，加上外圍股市受惠「解封」而轉強，恒指短短2周由22,500點附近的低位反彈2,000點，再次高見24,600點以上的位置，但即市未能企穩並轉升為跌。

事實上24,500至24,600點為4月以來的恒指阻力，加上近日的上升，恒指遺下兩個較大的上升裂口，即使後市要突破阻力，短線亦仍有調整的隱憂；而中線而言，中美糾紛的風險仍在升溫當中。所以如果投資者仍看好後市，亦可考慮一些看淡的工具作對沖需要。

過去兩周大市反彈2,000點，由5月25日至6月3日累積超過5.3億元資金流入恒指熊證，當然該批熊證很多已被強制收回。市場正關注下一個熊證的重貨區25,000至25,200點的位置，截至6月3日收市有超過2,600點期指。不過值得一提，該批街貨很多都是在5月初至5月中已坐貨至今，如果投資者一向參考牛熊證街貨分析升跌的話，值得留意這一點。

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