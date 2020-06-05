【高盛推介】續憧憬中概股回港上市 港交所輪證推敲
2020年06月05日 13:08
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高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所受惠於中概股回歸概念，股價處於近兩年高位。網易來港第二上市招股期將稍後結束，另有報道指京東已通過上市聆訊，並料於下周招股。
觀察個股認股證資金流向，可見近期資金持續部署認沽證，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約1,120萬元。
觀察市場上的認購證，可見現時合適條款的價外產品選擇只剩不多，而近期資金關注行使價320元附近、11月到期的產品。投資者如看好，可留意當中槓桿最突出的港交所購證(20294)，行使價320.2元，2020年11月26日到期，實際槓桿8.5倍。
貼價的選擇則可留意價外幅度3%，屬另一近期熱門條款的港交所購證(11713)，行使價301.08元，2021年3月31日到期，實際槓桿6倍。
投資者如計劃部署牛證，現階段可留意港交所牛證(51316)，收回價260.18元，行使價258.18元，換股比率500，槓桿比率8.9倍。
相反，投資者如看淡，可考慮選擇貼價證作部署，從而避免對沖值太低。可留意年期約7個月，屬市場少數貼價條款的港交所沽證(12449)，行使價260元，2020年12月30日到期，實際槓桿5.4倍。
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