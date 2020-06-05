【瑞通推介】美團高位倒跌　資金先追牛後撈熊

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國上周新申領失業救劑人數多於市場預期，美股隔晚表現反覆，道指收報26,281點，升11點或0.1%。

恒指周四(4日)好淡角力，最終收報24,366點，升40點或0.17%，連續4個交易日做好，累漲逾1,400點或6.1%，盤中高見24,643點。周五(5日)早段窄幅上落。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流入近1,200萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾7,600萬元，反映資金對後市好淡分歧。周四其牛證街貨重貨區為收回價23,300至23,384點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

近日升勢如虹的美團點評周四在券商唱好下，股份繼續破頂，再以全日高位收市，收升5.7%於164.2元。股份自5月以來累升58.2%，自今年低位更累漲1.34倍，市值升破9,500億元，成為第五大市值港股。該股周五早段高開於165.9元再創新高，其後由高位倒跌近6%，回至157元之下。周四分別有近440萬和逾2,800萬元淨流入其好倉和淡倉，周五早段資金先追牛，其後當股價向下，投資者傾向撈熊證 。

阿里巴巴周四高開於213元的逾3個月高位後，一度倒跌1%至盤中低位207.4元，其後獲買盤吸納，收市微升0.67%，收報211元。周五早段於210元關口之上整固。周四有超過2,000萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有667萬元淨流入。

國家統計局近日數據顯示，4月建材工業增加值按年增長4.4%，利潤總額按年增長11.1%。中國建材周四微升0.3%收市，報9.13元，盤中曾升至9.23元，收復20天線。股份連升5日，累漲5.5%。周五早段跌2%，失守9元心理關口。周四有39萬元淨流出其好倉。

新鴻基地產旗下新盤將於周六(6日)進行第三輪銷售，股份周四高開後回軟，收報95.85元，微跌0.3%，未能企穩20天線。周五早段好淡爭持，暫受制於97元。周四有42萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有98萬元淨流入。

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