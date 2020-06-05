【旅業蕭條】東南亞最大廉航亞航集團裁員三成及籌資

綜合外國媒體報道，東南亞最大的廉航亞航集團(AirAsia Group)近期宣布，將裁員30%及考慮出售該航空公司10%股份，以籌集現金。

據統計，自今年2月以來，全球共有17家航空公司申請破產或倒閉。面臨破產的包含印度捷特航空(Jet Airways)、英國托馬斯庫克集團(Thomas Cook Group)、巴西哥倫比亞航空(Avianca Brazil)、法國藍鷹航空(Aigle Azur)等多家航空公司。

事實上，2019年全球航空業已陷困境，因全球經濟疲弱及行業競爭激烈，如今再加上疫情打擊航空需求，故有多家航空公司都捱不住，紛紛面臨破產境況。

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