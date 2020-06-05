人民銀行：支持香港國際金融中心建設

綜合媒體報道，中國人民銀行(即中國央行)發表聲明，支持中央政府在香港實施國家安全法的決定，並表示將「堅定不移地」支持香港國際金融中心建設。

根據周四(4日)發布於中國人民銀行網站的這份聲明，央行表示將努力「維護香港經濟金融穩定繁榮，」同時「堅決支持建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制。」

中國銀保監會也發表了類似聲明，稱損壞香港金融繁榮穩定，不符合包括美資公司在內的所有外資金融企業的利益。該機構表示，目前香港金融市場運行平穩，聯繫匯率制度穩固，沒有非正常資金外流。

近幾周來伴隨中美緊張關係的升級，香港的處境頗為尷尬，美國總統特朗普威脅要就國安法問題採取一系列制裁措施，而這些措施可能會傷及香港的金融中心地位。

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