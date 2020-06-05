【有圖】全球重啟經濟排名榜！香港前列 台灣及越南最強

外國傳媒報道，加拿大網絡發行公司Visual Capitalist整理了一項包括香港在內、針對全球41個主要經濟體社會活動率與新冠肺炎復原率的圖表，題為「復原之路：哪些經濟體正在重啟？」

所謂「社會活動率」，它定義為社會活動率指標(Mobility Index)，是將人們在工作場所周邊活動與住宅周邊活動相減，評估人們的活動趨勢，活動率愈高，意味經濟活動愈多。不過，由於中國內地未有開通國際網絡，因此未列入比較。

所謂「新冠肺炎復原率」，是將國家地區的病癒人數與確診總數相除，呈現當地疫情復原狀況。

至於評比則分為4類：

第1類為「高活動、高復原」，即復原狀況良好，以致社會能解封，人們穩定復工。香港屬於其中！另外，台灣、越南、日本、南韓、紐澳等都在此類別，算是41個經濟體裏的前列，台灣及越南更是突出。

第2類為「高活動、低復原」，即一些國家就算疫情復原狀況不理想，但仍開始鬆綁，可能導致未來病例數激增，例如希臘、巴西、波蘭。

第3類為「低活動、低復原」，即人民大多謹慎居家，政府持續與疫情搏鬥，例如美國、英國、法國、荷蘭、瑞典、菲律賓、印度等在此區。

第4類為「低活動、高復原」，這類國家打「安全牌」，想待全體人民康復後再重啟經濟，例如德國、西班牙、意大利、加拿大、丹麥、芬蘭與新加坡等。

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