李若凡：避險降溫及IPO效應推動港匯轉強

美國未就「港版國安法」對香港提出具體制裁，市場避險情緒顯著回落，帶動港元匯價連日轉強，並於昨日紐約時段觸發強方兌換保證，香港金融管理局入市沽出9.77億港元，買入等值美元。然而，港匯未見轉弱迹象，最新報7.7501。

華僑永亨銀行經濟師李若凡認為，在美國宣布就香港問題採取的具體行動前，市場暫時對政治風險降溫。同時，香港財金官員多次發言鞏固市場對聯匯制度的信心，令港匯現價、遠期及拆息紛紛回落。同時，港美息差偏高和美元承壓，支持港匯再度觸及強方兌換保證水平。

短期內將進行半年結，中資企業派息潮及大型招股活動接踵而至，可能繼續推升港元需求，不排除港匯間歇地觸及7.75，從而引發金管局更多干預。不過，在政治因素尚未明朗之前 ，投資者對於港元買盤或較為謹慎。因此，即使未來有金管局入市，力度也可能溫和。換言之，銀行體系總結餘可能維持在1,000億左右。在此情況下，IPO效應，季節性因素和資金外流擔憂，或限制港息的下行空間。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626